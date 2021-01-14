В Минстрое России решили усилить контроль за теми, кто сдает свои квадратные метры квартирантам. Ведомство готовит законопроект о регулировании рынка частного съемного жилья, главная цель которого – повысить прозрачность рынка аренды жилой недвижимости, а также защитить права как арендодателей, так и арендаторов.Ожидается, что документ внесут на рассмотрение Госдумы уже до конца 2021 года. Об этом рассказали газете «Известия» в госкорпорации «Дом.РФ».Замглавы Минстроя Никита Стасишин уточнил изданию, что авторы этой инициативы также планируют запустить информационную систему для учета договоров найма жилья, что позволит вывести съемные квартиры и дома из так называемой «серой зоны», а также упростить процесс начисления и уплаты налогов.К слову, ранее сайт kp.ru подробно рассказывал о многих тонкостях, которые нужно знать владельцу квартиры, если он хочет сдать ее в аренду, а также какие документы нужно для этого подготовить.