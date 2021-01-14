Чтобы рассчитать калорийность рациона, необходимого для поддержания формы, надо умножить свой вес на коэффициент активности, рассказала в своём Instagram кандидат медицинских наук и эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.Специалист предложила рассчитать калорийность, умножив свой вес на 28 при малоактивном образе жизни, когда человек работает сидя и не занимается спортом, на 31, если человек проходит не менее 10 тысяч шагов в день и тренируется от двух до трёх раз в неделю или умножить на 33, если человек занимается спортом более пяти раз в неделю.Доктор Павлова также рассказала в своей публикации, что для снижения массы тела от полученного числа необходимо вычислить 10-15%- Это 200-300 ккал, примерно одна булочка с изюмом, если вы еще помните, что это такое, - добавила эндокринолог.