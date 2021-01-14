Нижегородцы активно записываются на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.- Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели. Хочу подчеркнуть, что в Нижегородской области работа по подготовке к вакцинации населения уже началась. На сайте регионального Минздрава (zdrav-nnov.ru) создана специальная опция - оформление электронной заявки на вакцинацию от COVID-19. С 13 января 2021 года эта возможность доступна для всех категорий жителей региона. И на данный момент порядка 13 тысяч нижегородцев уже подали заявки на вакцинацию, причем около 11 тысяч заявок поступило буквально в течение нескольких часов, - рассказал Глеб Никитин.Напомним, ранее иммунизацию могли пройти только медицинские работники, работники образования, социальной сферы, волонтеры, а также контингенты, имеющие высокий риск заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.- На сегодняшний день около 3 тысяч нижегородцев уже иммунизировались от новой коронавирусной инфекции. В регионе в настоящее время открыто 35 пунктов для вакцинации, но мы планируем обязательно создать такие пункты во всех районах области, - добавил Глеб Никитин.В региональном Минздраве сообщили, что жалоб на ухудшение самочувствия от пациентов, вакцинировавшихся от коронавируса, не поступало, а также напомнили, что перед вакцинацией необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.