Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Монако из-за сердечной аритмии. В настоящее время 84-летний политик проходит обследование в кардиоторакальном центре, сообщает в четверг, 14 января, агентство Ansa.Сообщается, что на момент госпитализации Сильвио Берлускони находился на своей вилле под Ниццей. Именно там он провел большую часть локдауна из-за коронавирусной инфекции в минувшем году.Решение о госпитализации итальянского политика принял его личный врач Альберто Дзангрилло, которые накануне направился на юг Франции из-за ухудшения состояния Берлускони.Осенью 2020 года бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони переболел коронавирусной инфекцией и был госпитализирован с двусторонней пневмонией на ранней стадии. Через две недели экс-премьера выписали из больницы. Сам политик признался, что некоторое время чувствовал себя плохо и опасался за свою жизнь.Несколько лет назад Берлускони перенес серьезную операцию на сердце.