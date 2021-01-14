Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в 2020 году работал над целым рядом проблем, возникших вместе с пандемией коронавируса: это отстаивание трудовых прав россиян, помощь малому бизнесу, поддержка врачей и граждан, оказавшихся в трудной ситуации за рубежом. Как отметил председатель СПЧ и советник президента РФ Валерий Фадеев, пандемия COVID-19 доказала, что Совет необходим людям, и что к его мнению прислушиваются.- Мы отстаивали трудовые права граждан, получая на специально организованную Советом «горячую линию» множество жалоб на попытки незаконных увольнений, урезаний зарплат, проблемы дистанционной работы и обучения. Мы работали с гражданами вплоть до того, что помогали составлять заявления в суд и приветствовали подписанный президентом в декабре закон о регулировании работы на «удаленке», в который вошли и наши предложения, - рассказал Валерий Фадеев РАПСИ.В течение 2020 года СПЧ активно помогал врачам, решая многие насущные вопросы — от проблем дезинфекции и внутрибольничных инфекций до отмены платы за парковку для медперсонала, работающего в ковидных госпиталях. Еще один важный шаг, предпринятый Советом, - изменение правил продления инвалидности детям с ретинобластомой. Эту серьезную тему члены СПЧ обсудили на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.- Все дети с ретинобластомой получают автоматически инвалидность до 18 лет без необходимости подтверждения и прохождения комиссий, а также помощь государства (бесплатная замена глазного протеза и т. д.), - рассказал об итогах встречи с главой государства член СПЧ Шота Горгадзе.Члены Совета также добились принятия целого ряда важных решений в природоохранной сфере, в том числе по защите особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и объектов мирового природного наследия России.- Мы защищали как позабытые в первую волну эпидемии НКО, так и бесхозные леса и национальные парки. Мы добивались как отмены ошибочных штрафов и несправедливых приговоров, так и включения дорогостоящих лекарств в правительственный перечень жизненно необходимых препаратов, - подчеркнул Валерий Фадеев.Серьезную работу СПЧ провел в в сфере электоральных процессов в период общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Члены Совета провели мониторинг в восьми регионах России, предоставив по итогам доклады президенту Владимиру Путину и председателю ЦИК РФ.- В 2021 году предстоит большая федеральная избирательная кампания, кроме этого, в большинстве субъектов, пройдут выборы регионального уровня, - отметил член СПЧ Александр Точенов. - Думаю, что нам необходимо предусмотреть проведение мониторинга соблюдения избирательных прав граждан уже с самого начала избирательной кампании, а не только в единый день голосования.