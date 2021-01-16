Новым председателем партии Христианско-демократического союза (ХДС) избран премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. С 2000 по 2018 год партию возглавляла канцлер Германии Ангела Меркель, после неё - министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Обычно председатель партии становится и кандидатом в канцлеры Германии от партии ХДС.За кандидатуру Армина Лашета проголосовал 521 человек из 991. Вторым кандидатом, вышедшим во второй тур, стал Фридрих Мерц. За него проголосовали 466 человек. Всего на пост главы ХДС было три кандидата, но в первом туре из предвыборной гонки выбыл глава международного комитета Бундестага Норберт Рёттген.Кандидатуру Лашета в качестве претендента на пост канцлера Германии поддерживают Ангела Меркель и министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.