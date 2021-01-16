Ощущения при кашле заражённого коронавирусом похожи на те, что по утрам испытывает человек, курящий в течение многих лет, заявил врач-пульмонолог Александр Карабиненко.Он также отметил, что выматывающий кашель сопровождает заражённого весь день.- При ковиде появляется надсадный сухой кашель, когда человек откашляться не может. Такой же кашель может быть у курильщика, который вынужден утром с трудом откашливаться. Правда, кашель курильщика — только утром, а кашель при ковиде идет в течение всего дня, - заявил Карабиненко в интервью радио Sputnik.Кроме того, пульмонолог рассказал, что при заражении коронавирусом у пациента меняется голос, становясь хриплым и осипшим, дыхание становится тяжёлым. При этом врач напомнил, что поставить диагноз можно только после тестирования на коронавирус, а кашель ещё не является обязательным симптомом COVID-19.