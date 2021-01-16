Кошка смогла выжить на корабле, будучи запертой на протяжении трёх недель из Одессы в Израиль. Животное питалось только конфетами, а воду получало из конденсата, который образовывался на стенках контейнера, сообщает украинский \\"7 телеканал\\".Корабль вышел из порта Одессы 26 декабря. По записям камер наблюдения выяснилось, что кошка залезла в контейнер во время погрузки и все три недели в запертом контейнере разгрызала коробки с конфетами, чтобы питаться ими.Историю кота рассказали на израильском телеканале, многие телезрители обратились с просьбой отдать животное им. Сейчас кот находится на карантине.Ранее сайт KP.ru рассказывал о коте в Бурятии, который мяуканьем помог пожарным найти хозяина горящего дома в дыму. Животное не отходило от кровати, под которую спрятался испугавшийся мужчина. Кот сквозь дым звал спасателей помочь.