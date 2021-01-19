Председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин сравнил задержанных участников штурма Капитолия в США, которым сейчас грозят длительные сроки лишения свободы, с политическими заключенными. Об этом он сообщил во вторник, 19 января, в ходе выступления на открытии весенней сессии.Вячеслав Володин заявил, что когда несанкционированные протесты проходят в других государства, США называют их участников «борцами за свободу и демократию», а когда на территории США – «внутренними террористами».- Сейчас этим задержанным людям грозит по 15-20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключенные. Давайте называть вещи своими именами, - призвал председатель нижней палаты.Вячеслав Володин отметил, что Вашингтону придется признать, что это является политикой двойных стандартов.Напомним, 6 января протестующие сторонники проигравшего президентскую гонку Дональда Трампа штурмом ворвались в Капитолий. В результате устроенных ими беспорядков в центре Вашингтона погибли пять человек, в том числе женщина-ветеран и сотрудник Капитолия.