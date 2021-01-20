Песков рассказал, на чем строится идеология Путина

Песков заявил, что процветание России и россиян лежит в основе идеологии Путина. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, на чем основана идеология Путина. При этом он опроверг мнение экс-посла США в РФ Майкла Макфола, который высказал предположение, что российского лидера больше всего волнует антизападный и антиамериканский антилиберализм.

"Нет. Идеология Путина не может быть связана с заграницей, основная идеология Путина - это развитие, стабильность и процветание России и каждого россиянина", - сказал Песков.

При этом он добавил, что любые взаимоотношения с другими странами имеют цели укрепления нашего государства.

"Все должно быть в интересах России и для россиян", - передает слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля также рассказал журналистам об идее либерализма, которая, по его словам, близка президенту. При этом он отметил, что в данный период времени сложно рассуждать об американском либерализме, и подобные темы могут стать поводом для дискуссий. При этом он подчеркнул, что либерализма в чистом виде не существует ни в одной стране мира.