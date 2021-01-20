Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида. Фото: кадр из видео

Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида в среду, 20 января. Причины происшествия пока что неизвестны. Информации о погибших или пострадавших нет. Инцидент произошел примерно в 15:00 по местному времени. Об этом пишет издание Diario.

По информации газеты, взрыв произошел на улице Толедо. В настоящее время экстренные службы испанской столицы оцепляют место происшествия, людей эвакуируют. На первых кадрах с места видно, что разрушены верхние этажи многоэтажного здания.

По разным данным, которые приводят местные средства массовой информации, взрыв произошел в отеле или доме престарелых. Официальной информации пока нет.

Предварительная причина взрыва в центре Мадрида - утечка газа, пишет одно из ведущих местных изданий Mundo.

Как минимум шесть человек пострадали в результате взрыва, один из них находится в тяжелом состоянии. Среди постояльцев дома престарелых по соседству с разрушенным зданием жертв нет, идет эвакуация.