Камала Харрис вступила в должность вице-президента США Фото: REUTERS

Камала Харрис вступила в должность 49-го вице-президента Соединенных Штатов. Она принесли присягу в Капитолии 20 января, в среду.

- Я, Камала Деви Харрис, торжественно клянусь поддерживать и защищать Конституцию США от всех внешних или внутренних угроз, я буду верна этой клятве. Я принимаю это обязательство свободно и клянусь, что я буду добросовестно исполнять свои обязательства. И да поможет мне Бог, - произнесла Камала Харрис, положив левую руку на Библию, которую держал перед ней ее муж Дуглас Эмхофф.

Сразу после нового вице-президента Соединенных Штатов присягу на верность американской конституции и стране принес избранный глава государства Джозеф Байден.

В инаугурационной речи президент заявил, что демократия одержала верх, настал день истории, надежды и обновления.