В Госдуме оценили резкое заявление украинского дипломата о России

В госдуме оценили резкое заявление украинского экс-министра в адрес России Фото: REUTERS

В Госдуме прокомментировали слова экс-главы украинского МИД Владимира Огрызко. Политик призвал американцев использовать Украину в качестве плацдарма для борьбы с Россией.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что Огрызко закончил свой путь как дипломат более десяти лет назад. Его возвращение на медиаарену выглядит «нелепо». Он, как и во времена Виктора Ющенко, когда был на своем посту, готов на все, лишь бы «испортить настроение» Москве.

- Сколько бы ни плясал гопака перед Вашингтоном экс-министр, никто с нами на открытый конфликт не пойдет, - отметил Бальбек в беседе с RT.

Что касается мелких подлостей со стороны Киева, то «мы к ним уже привыкли». Парламентарий отметил, что Москва готова сесть за стол переговоров.

- Только не с кем. Большинство политиков, так же как и Огрызко, страдают русофобией, — добавил депутат.- Остается только ждать, когда либо Украина опомнится и начнет диалог, либо поймет, что Вашингтон для нее Москву не завоюет. Тогда все равно придется садиться за стол переговоров.