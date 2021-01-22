На Украине сообщили о критической ситуации в атомной энергетике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Десятки предприятий Украины обратились к премьер-министру незалежной Денису Шмыгалю и исполняющему обязанности украинского министра энергетики Юрию Витренко с письмами о критической ситуации в атомной энергетике на фоне накопившихся долгов.

«Руководители всех предприятий отмечают: в атомно-промышленном комплексе сложилась критическая ситуация», – говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом», авторы заявления просят украинское правительство посодействовать выполнению постановления Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), принятого 16 января 2021 года, в соответствии с которым ГП «Гарантированный покупатель» должен направлять на погашение долгов перед ГП «НАЭК «Энергоатом» не менее половины средств, полученных от НЭК «Укрэнерго» в рамках кредитов, предоставленных банками под гарантии государства.

Речь идет о сумме не менее 180,5 миллиона долларов из общего долга в 849 миллионов долларов, благодаря чему «Энергоатом» сможет «частично рассчитаться с предприятиями, продукция и услуги которых являются критически важными для функционирования атомной генерации». Таки образом, предприятия смогут своевременно выплатить зарплату работникам, а также оплатить налоги, и не останавливать производство.