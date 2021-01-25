Минздрав: Лекарств от коронавируса для новорожденных не существует

Риски применения известных препаратов от COVID-19 у новорожденных существенно превышают потенциальную эффективность Фото: REUTERS

Минздрав России предупреждает, что на сегодняшний день в мире нет ни одного препарата от коронавируса с доказанной противовирусной эффективностью для новорожденных. Об этом говорится в рекомендациях ведомства по организации оказания медпомощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19.

«В настоящее время нет фармакологических субстанций с доказанной специфической противовирусной активностью в отношении COVID-19», - говорится в сообщении министерства здравоохранения.

Отмечается, что «все предполагаемые и предлагаемые для терапии у взрослых и более старших детей специфические препараты в неонатальном периоде имеют значительные побочные эффекты и не применяются».

В документе подчеркивается, что риск от применения всех известных лекарств против коронавирусной инфекции для младенцев гораздо выше, чем их возможная эффективность, поэтому Минздрав не может рекомендовать ни один препарат.

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