Путин: Более 60% выпускников смогут поступить на бюджетные места

Путин рассказал об увеличении числа бюджетных мест в вузах Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что не менее 60% выпускников школ смогут в будущем учебном году поступить на бюджетное отделение в высшем учебном заведении.

- В предстоящем учебном году дополнительно будет выделено еще почти 34 тысячи бюджетных мест, и отмечу, что преимущественно их получат вузы в регионах Российской Федерации. В общей сложности на бесплатное обучение по программам высшего образования смогут претендовать не менее 60% выпускников российских школ, - рассказал Владимир Путин.

Президент также заявил, что благодаря программам поддержки семьи, рождаемости и демографического развития число выпускников будет постоянно увеличиваться.