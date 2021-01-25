Россия планирует отправить в космос четырех туристов в 2022-2023 годах Фото: REUTERS

Компания «Главкосмос» (входит в Роскосмос) планирует в ближайшие пару лет отправить в космос четырех туристов. Им предоставят места на кораблях «Союз МС».

- В период 2022-2023 годов при благоприятном стечении обстоятельств можно рассчитывать на четыре места для коммерческих участников космического полета, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Причем в каждом конкретном случае обсуждается возможность предоставления мест для туристов не только в рамках коммерческих полетов, но и с точки зрения реализации федеральных миссий.

Каждый корабль «Союз МС» сможет вместить в себя по два туриста. В компании пояснили, что коммерческие корабли для запусков в 2022-2023 годах уже изготавливаются.

Напомним, первым туристом, которому удалось проникнуть в просторы Вселенной, стал Деннис Тито. Он отправился на орбиту в 2001 году. На сегодняшний день в космосе побывало лишь семь туристов (один из них дважды). Последний полет состоялся в 2009 году.