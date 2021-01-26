Песков рассказал, кто может оказаться владельцем дворца в Геленджике

Владельцем дворца в Геленджике является один или несколько предпринимателей, заявил Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дворцом в Геленджике владеет предприниматель или несколько предпринимателей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что российские власти не имеют права и не будут разглашать имена владельцев дома, описанного в фильме-расследовании Алексея Навального. Пресс-секретарь президента считает это некорректным.

- Что касается владельцев этого объекта, согласитесь, что, вернее, очевидно, что владельцем является предприниматель. Действительно, это большой объект, хорошо известный в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом, - рассказал Песков журналистам.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что президент России Владимир Путин прокомментировал на встрече с российскими студентами расследование Фонда борьбы с коррупцией, который Минюст России внёс в список НКО-иноагентов. Путин заявил, что ничего из описанной в фильме недвижимости не принадлежит ни ему, ни его родственникам.