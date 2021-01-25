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Политика

"Скучно, девочки": Путин прокомментировал расследование Навального

Президент заявил, что ничего из описанного в фильме ему не принадлежит
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин заявил, что ничего из фильма "Дворец для Путина. История самой большой взятки" не принадлежит ему

Путин заявил, что ничего из фильма "Дворец для Путина. История самой большой взятки" не принадлежит ему

Фото: REUTERS

Ничего из того, что указано в фильме Навального, мне не принадлежит и никогда не принадлежало, заявил президент России Владимир Путин. Он также назвал фильм о доме в Геленджике "компиляцией и монтажом".

- Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда, - заявил Владимир Путин.

Вопрос о расследовании российского политика Алексея Навального Путину задал студент во время встречи президента с учащимися высших учебных заведений.

Путин также уточнил, что не смотрел сам фильм, потому что у него нет времени.

- Это муссировалось давно, представился удобный случай скомпилировать и попытаться промыть гражданам мозги. Скучно, девочки, - добавил Путин.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, ситуация вокруг дела российского политика Алексея Навального и соблюдения его прав в рамках судебного процесса не требует особого внимания Путина.