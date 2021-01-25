"Скучно, девочки": Путин прокомментировал расследование Навального

Путин заявил, что ничего из фильма "Дворец для Путина. История самой большой взятки" не принадлежит ему Фото: REUTERS

Ничего из того, что указано в фильме Навального, мне не принадлежит и никогда не принадлежало, заявил президент России Владимир Путин. Он также назвал фильм о доме в Геленджике "компиляцией и монтажом".

- Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда, - заявил Владимир Путин.

Вопрос о расследовании российского политика Алексея Навального Путину задал студент во время встречи президента с учащимися высших учебных заведений.

Путин также уточнил, что не смотрел сам фильм, потому что у него нет времени.

- Это муссировалось давно, представился удобный случай скомпилировать и попытаться промыть гражданам мозги. Скучно, девочки, - добавил Путин.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, ситуация вокруг дела российского политика Алексея Навального и соблюдения его прав в рамках судебного процесса не требует особого внимания Путина.