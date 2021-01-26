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Экономика

Аналитик рассказал, может ли евро подняться до 100 рублей

Эксперт дал прогноз цен на валюту
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Аналитик рассказал, при каких условиях евро подорожает до 100 рублей. ФОТО Zuma\TASS

Аналитик рассказал, при каких условиях евро подорожает до 100 рублей. ФОТО Zuma\TASS

Несмотря на то, что в последние несколько дней рубль сдает позиции, а доллар и евро растут, это скорее можно назвать кратковременным явлением. Такое мнение выразил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

«Доллар прочно стоит на рельсах многолетнего ослабления. В пользу этого говорят как экстремальное давление на процентные ставки со стороны ФРС США, так и обильные стимулы правительства США, которые увеличивают объем долларов в финансовой системе и накапливают проблемы в виде высокого долга. В этих условиях американская валюта хоть и способна на резкий взлет, вряд ли сумеет остаться на этой траектории долго», - цитирует эксперта «Российская газета».

Евро также в последние дни набирает обороты, однако резкого скачка цен пока не предвидится. Рост на несколько рублей возможен только в случае новых, еще более жестких санкций, отметил Купцикевич.

«Устойчивый выход в область 95-100 возможен лишь при по-настоящему жестком санкционном давлении на всю российскую экономику», - заверил аналитик.

Напомним, утром на открытии торгов Московской биржи евро и доллар немого снизились. По состоянию на 10 утра доллар стоил 75,56 рубля, а европейская валюта - 91,26 рубля, передает «Свободная пресса».