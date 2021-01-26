Минздрав похвалил регионы, которые лучше всего организовали вакцинацию от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал эти регионы лучшими в организации работы со дня начала массовой вакцинации. Фото: Николай Галкин/ТАСС

Лучшие показатели по проведению вакцинации от коронавирусной инфекции зафиксированы в Сибирском, Приволжском и Уральском федеральных округах, Калининградской области, Кирове, Оренбурге и многих других субъектах РФ. Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал эти регионы лучшими в организации работы со дня начала массовой вакцинации.

«Хотел бы отметить ряд регионов, которые наиболее хорошо организовали мероприятия по вакцинации. Это Красноярский и Пермский край, Белгородская область, Волгоградская, Калининград, Кировская область, Курганская область, Оренбургская и ряд других» - передает РИА Новости слова главы Министерства на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По словам главы Минздрава за последние десять дней в регионах стало вдвое больше пунктов, которые проводят вакцинацию среди граждан. По всей стране открыто 2711 пунктов, что делает процедуру вакцинации более доступной для всех желающих.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о поступлении в ближайшее время в гражданский оборот третьей российской вакцины от COVID-19.