Мишустин рассказал, когда третья российская вакцина поступит в гражданский оборот

Третья российская вакцина от коронавируса выйдет в гражданский оборот в ближайший месяц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Третья российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот уже в ближайший месяц, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.

- В ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот, это позволит расширить вакцинацию и сделать её более доступной, а значит — защитить ещё больше людей от коронавируса, - отметил глава кабинета министров на заседании президиума координационного совета при кабинете министров по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Мишустин уточнил, что разработанная центром имени Чумакова вакцина поступит в оборот в феврале. Также в следующем месяце, по словам главы правительства, начнётся масштабный выпуск созданной в новосибирском центре "Вектор" вакцины "ЭпиВакКорона". На её производство выделено два миллиарда рублей. Вакцина уже начала поступать в оборот небольшими партиями.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поручил с 18 января начать вакцинацию от коронавируса для всех россиян.