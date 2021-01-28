Александр Васильев предрек бледно желтому цвету популярность в 2021 году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Александр Васильев назвал цвет, который будет в тренде в 2021 году. По мнению историка моды, с приходом тепла в гардеробах россиянок появятся вещи бледно-желтого оттенка.

Этот цвет часто сравнивают с гоголь-моголем или омлетом. Особенно хорошо такой оттенок сочетается с черным цветом. Такое заявление Васильев сделал в эфире программы «Модный приговор».

- Оттенки желтого цвета, такие как цвета омлета или гоголь-моголя в тренде сезона. В сочетании с черным они достигают определенного баланса. Это очень адекватно, а главное — утилитарно, — отметил Васильев.

Ранее специалисты из Института цвета в Нью-Джерси спрогнозировали, какие цвета будут самыми популярными в наступающем 2021 году. Эксперты делают заключения на основе математических расчетов. Эксперты сделали выбор в пользу глубокого серого и ярко-желтого цвета, сообщает Пятый канал.