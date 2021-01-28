В центре Баку сошел оползень. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оползень сошел на территории Сабаильского района в центре Баку, спасатели эвакуируют жителей близлежащих домов.

"На территории Сабаильского района Баку на дороге от "20-го участка" к поселку Бадамдар на Баиловском склоне сошел оползень", - сообщили очевидцы.

По их словам, спасатели МЧС прибыли на место и помогают пострадавшим.

Официальных комментариев от властей пока нет.

Напомним, что ранее сильное землетрясение вызвало разрушения в Измире. Стихийное бедствие произошло 30 октября 2020 года. Магнитуда составила 6,6 баллов. Стихия разрушила более двадцати домов. Без крова остались несколько сотен жителей. При землетрясении пострадал и греческий остров Самос. Там разрушению из-за стихии подверглась церковь Богородицы. Спасатели оказали помощь всем нуждающимся, многих пришлось вытаскивать из под завалов.