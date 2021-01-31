Убегающая от полиции толпа сбила с ног мать с ребенком в Москве Фото: Александр КОЦ

В Москве толпа участников несанкционированной акции протеста, пытаясь убежать от сотрудников правоохранительных органов, сбила с ног мать с маленьким ребенком. Инцидент зафиксировал и опубликовал в сети очевидец происшествия.

Сообщается, что женщина с ребенком оказалась зажата между убегающей толпой протестующих и ограждением проезжей части автомобильной дороги. Напуганный творящимся вокруг хаосом и шумом ребенок начал плакать.

Отмечается, что на месте незаконной акции маленький мальчик оказался совершенно случайно — мама и бабушка направлялись вместе с ним в торговый центр. Неравнодушный очевидец помог женщине подняться и благополучно покинуть опасное место.

Присутствующие на месте происшествия люди отметили неадекватное поведение участников акции. На опубликованном в сети видео видно, что многие протестующие грубо нарушали правила дорожного движения, выбегая на проезжую часть в попытке скрыться от правоохранителей.

Как сообщал сайт kp.ru, по данным МВД, в несанкционированной акции протеста в Москве принимаются участие около двух тысяч человек.