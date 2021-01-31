МВД: около двух тысяч человек принимают участие в незаконной акции в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Примерно две тысячи человек, включая сотрудников средств массовой информации, принимают участие в незаконной акции в центре российского столицы в это воскресенье, 31 января. Об этом в ходе беседы с журналистами сообщили представители московского ГУ МВД России.

- По данным на 14:30 по московскому времени в несанкционированном публичном мероприятии в центре Москве принимало участие порядка двух тысяч человек, включая представителей СМИ, - говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.

Отмечается, что примерно 600 участников незаконной акции попытались организованно пройти по тротуарам нескольких улиц города. В настоящее время полицейские и сотрудники других правоохранительных органов продолжают обеспечивать общественный порядок, отметили в МВД.

Как ранее сообщал специальный корреспондент kp.ru, сегодняшняя несанкционированная акция протеста в центре Москве выглядит немногочисленной и более спокойной, чем в субботу, 23 января.