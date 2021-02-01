Медведев прокомментировал дело Навального

Дмитрий Медведев напомнил, что принимать какие-то процессуальные решения по делу Алексея Навального можно только после получения документов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что "разборки" по делу политика Алексея Навального уже неуместны, а для документы, необходимые для процессуальных действий, России не дают.

- Как я понял, недавно он сказал, что он здоров. Ну здоров, и слава богу, поэтому разборки по этому вопросу в будущем, видимо, неуместны. А если всё-таки повод сохраняется, то тогда – об этом неоднократно говорили мои коллеги и из МИДа, и из правоохранительных органов – российская сторона должна получить данные о его здоровье, потому что нам такие данные не дают, - заявил Медведев в интервью российским СМИ.