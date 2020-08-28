В Шарите заявили, что жизни Навального ничего не угрожает

Жизни Навального ничего не угрожает Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу 28 августа специалисты берлинской клиники Шарите, куда отправили на лечение российского блогера Алексея Навального, заявили, что угроза жизни пациента отсутствует. Заявление опубликовано на официальной странице медицинского учреждения в Twitter.

«Г-н Навальный продолжает лечение в отделении интенсивной терапии, где он находится в медицинской коме и на искусственной вентиляции легких. Хотя его состояние остается тяжелым, непосредственной опасности для его жизни нет», - сказано в сообщении.

Но, несмотря на положительную тенденцию, специалисты отмечают, что «рано оценивать долгосрочные последствия».

В конце пресс-релиза сказано, что специалисты клиники Шарите поддерживают тесный контакт с женой Алексея Навального, и обнародование подробной информации о здоровье пациента всегда согласовывается с ней.

Оппозиционер Алексей Навальный был отправлен в берлинскую клинику Шарите из Омска. На данный момент врачи отмечают стабильное состояние пациента.

Напомним, что Навальному стало плохо на борту самолета, который летел из Томска в Москву. Капитан экстренно посадил самолет в Омске, где блогера отправили в больницу. Он впал в кому. Врачи сделали заключение, что резкое ухудшения состояния Навального связано с нарушением обмена веществ. Жена Алексея Навального настояла на переводе супруга в берлинскую клинику, где сейчас он проходит лечение.