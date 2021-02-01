В испанском доме престарелых выявили вспышку коронавируса после прививки Pfizer Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В одном из домов престарелых в испанском городе Лагартера зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции спустя несколько дней после получения первой дозы вакцины Pfizer. Заразились 78 постояльцев.

Как передает агентство EFE, по сообщению дирекции заведения в провинции Толедо, все проживающие пожилые люди получили первую дозу препарата 13 января. Первые симптомы заражения проявились у нескольких постояльцев на шестой день после вакцинации, к концу января число заболевших выросло до 78 человек - все, кроме одного жильца

Симптомы коронавируса начали проявляться у работников дома престарелых. По состоянию на понедельник, 1 февраля, четверо пациентов были госпитализированы, остальные проходят лечение дистанционно. От осложнений на фоне заболевания умерло уже семь человек.

Напомним, ранее коронавирус выявили у 79 врачей вильнюсской клиники Сантара, которые ранее получили первую дозу вакцины Pfizer. По словам заведующей центром инфекционных заболеваний клиники, профессор Лигита Янчорене, заболевание медиков не связано с вакцинацией. Она предположила, что у инфицированных уже был вирус на момент вакцинации.