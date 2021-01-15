Коронавирусную инфекцию выявили у 79 врачей вильнюсской клиники Сантара, которые ранее получили первую дозу вакцины BioNTech и Pfizer. Возможную причину объяснила заведующая центром инфекционных заболеваний клиники, профессор Лигита Янчорене.По ее словам, заболевание медиков не связано с вакцинацией. Она предположила, что у инфицированных уже был вирус на момент вакцинации.«Рассматривая регистрационные исследования вакцины, становится ясно, что после первой дозы вакцины риск (заболевания) снижается до 20 процентов всего через 12 дней», - заявила она.Янчорене отметила, что обещанная разработчиками вакцины 95-процентная устойчивость к коронавирусу может быть достигнута только через семь дней после второй вакцинации.Накануне в немецком городе Хаген несколько обитателей местного дома престарелых заразились коронавирусом после прививки вакциной компаний BioNTech и Pfizer. Представители администрации города также указали на так, что иммунитет к заболевания формируется только через семь – десять дней после первого укола