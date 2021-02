Названы номинанты на премию «Золотой глобус»

Стали известны номинанты на американскую премию «Золотой глобус», присуждаемую Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Претендентов на победу огласили в среду, 3 февраля, на официальном сайте премии.

В этом году почетной премии имени Сесиля Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа удостоилась актриса из Соединенных Штатов, четырехкратная обладательница «Оскара» 83-летняя Джейн Фонда. Также известно, что премии имени Кэрол Бернетт за достижения в области телевидения удостоили режиссера и сценариста, лауреату шести премий Emmy 98-летнего Нормана Лира.

В номинации «Лучший драматический фильм» в список претендентов на победу вошли картины «Отец» режиссера Флориана Зеллера, «Земля кочевников» Хлои Чжао и «Манк» режиссера Дэвида Финчера. Лучшим сериалом в жанре комедия или мюзикл могут признать «Великую», «Эмили в Париже», «Бортпроводницы». Номинантами «Золотого глобуса» как «лучший режиссер» стали Дэвид Финчер, Хлоя Чжао, Эмиральд Феннел, Реджина Кинг и Аарон Соркин.

Церемония вручения наград премии за заслуги в области кинематографа и телевидения за минувший 2020 год пройдет 28 февраля в режиме видеотрансляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Нноминанты на премию «Золотой глобус»

"Лучший драматический фильм"

"Отец" (The Father, 2020) режиссера Флориана Зеллера

"Земля кочевников" (Nomadland, 2020) режиссера Хлои Чжао

"Манк" (Mank, 2020) Дэвида Финчера

"Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman, 2020) режиссера Эмиральд Феннел

"Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7, 2020) режиссера Аарона Соркин

"Лучший телесериал - комедия или мюзикл"

"Великая" (The Great, 2020)

"Эмили в Париже" (Emily in Paris, 2020)

"Бортпроводница" (The Flight Attendant, 2020)

"Шиттс Крик" (Schitt's Creek, 2015-2020)

"Тед Лассо" (Ted Lasso, 2020)

"Лучший драматический телесериал"

"Мандалорец" (The Mandalorian, 2019)

"Корона" (The Crown, 2016-2020)

"Озарк" (Ozark, 2017-2020)

"Страна Лавкрафта" (Lovecraft Country, 2020)

"Рэтчед" (Ratched, 2020)

"Лучшая комедия или мюзикл"

"Борат 2" (2020) режиссера Джейсона Уолинера

"Гамильтон" (2020) режиссера Томаса Каила

"Зависнуть в Палм-Спрингс" (2020) режиссера Макса Барбакова

"Выпускной" (2020) режиссера Райана Мерфи

"Мьюзик" (2021) режиссер - певица Sia