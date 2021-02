Умерла Мэри Уилсон, вокалистка The Supremes Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умерла Мэри Уилсон, американская певица в стиле ритм-энд-блюз, одна из основательниц и вокалистка группы The Supremes. Музыкант умерла в минувший понедельник вечером в штате Невада на 77-ом году жизни. Об этом во вторник, 9 февраля, пишет издание Variety.

Причины смерти певицы не приводятся. Издание сообщает, что она ушла из жизни внезапно.

Карьеру музыканта Мэри Уилсон начала, будучи еще подростком, вместе с Дайаной Росс и Флоренс Баллард в группе The Primettes. В 1961 году коллектив переименовали в The Supremes. Именно участие в этой группе принесло Мэри Уилсон широкую известность, ведь в 60-х годах коллектив уступал по популярность только The Beatles. Вместе с партнершами по коллективу Уилсон создала новые танцевальные стили.

В 1988 году Мэри Уилсон была включена в Зал славы рок-н-ролла. В 2011 году Уилсон совершила гастрольную поездку по городам России.