В ApplePay появилась возможность расплачиваться криптовалютами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Apple Pay теперь появилась возможность добавить карты сервиса BitPay, которые позволяют производить расчёты в криптовалюте.

Эта функция позволит обладателям биткоинов тратить их без перевода в другую валюту.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте сервиса BitPay.

«Если вы уже являетесь пользователем BitPay Prepaid MasterCard, вы можете добавить карту в Apple Pay, открыв приложение Wallet на своем iPhone, нажав кнопку «+» в правом верхнем углу, а затем выполнив стандартный процесс настройки Apple Pay», — сказано в заявлении компании.

Совершать покупки можно будет также, как и обычными картами.

Отмечено, что клиенты, которые решаться добавить свою карту в приложение, могут начать ей пользоваться до того, как получат ее "на руки". Они могут добавить свою виртуальную карту в Apple Wallet через приложение BitPayWallet.

Такое же подключение поддержки будет доступно и в Google Pay, и в Samsung Pay. Оно запланировано на конец марта 2021 года.