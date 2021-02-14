Переболевшие COVID-19 в легкой форме больше других рискуют подхватить британский штамм. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что переболевшие коронавирусом в легкой форме имеют больше шансов подхватить новый британский штамм.

"Никто не отменял мутации коронавирусной инфекции. То, что мы сейчас видим в мире, британский штамм, другие, они все равно придут в Россию. И вот эта группа невосприимчивых людей, которые еще не заболели тем штаммом коронавируса, который циркулирует у нас в России, они будут восприимчивы к этому британскому штамму коронавирусу. Он легче передается", - сказал Тимаков РИА Новости.

Эксперт убежден, что случаи повторного заболевания "будут однозначно". Пациенты, перенесшие коронавирус год назад, уже находятся в группе риска. Особенно те, кто перенес инфекцию в легкой или бессимптомной форме. Врач отметил, что иммунная память у таких пациентов не сформировалась, "потому что вирус не пошел по полному циклу развития в организме".

Он отметил, что пациенты переболевшие коронавирусом в тяжелой или средней форме будут переносить болезнь повторно уже легче.

Напомним, что в середине декабря 2020 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который заранее своего предшественника на 70%. Из-за этого многие страны, в том числе и Россия, закрыли авиасообщение с Великобританией.