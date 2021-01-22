"Британский" штамм коронавируса приводит к большей смертности, заявил Борис Джонсон

Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса может быть не только более заразным. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса может быть не только более заразным.

"Сегодня меня проинформировали, что новый вариант, впервые выявленный в Лондоне и на юго-востоке Англии, не только быстрее распространяется, но и, согласно некоторым данным, может быть связан с более высокими показателями смертности", - сказал глава правительства Соединенного Королевства.

Он отметил, что согласно официальным данным число госпитализированных в королевстве в данный момент на 80% выше пика первой волны, что подтверждает его слова об большей опасности британского штамма.

Напомним, что в декабре 2020 года Борис Джонсон заявил о том, что ученые выявили новый штамм коронавируса в стране, который на 70% заразнее своего предшественника. Эта информация обеспокоила жителей Лондона, которые стремительно стали покидать столицу. Вскоре многие страны, в том числе и Россия решили закрыть авиасообщение с Великобританией из-за опасности распространения нового штамма коронавирусной инфекции.