Обвиняемый в госизмене в пользу Украины военный напал на сотрудника СИЗО «Лефортово» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский военный Руслан Артыков, который проходит по делу о госизмене в пользу Украины, напал на сотрудника в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, которая посетила заключенного в изоляторе.

По ее словам, нападению предшествовали проблемы со здоровьем у Артыкова, из-за которых ему даже вызывали скорую помощь. Меркачева предположила, что поводом к нападению мог стать стресс.

«Лейтенант Руслан Артыков, обвиняемый в сотрудничестве с военной разведкой Украины, напал на сотрудника "Лефортово". Этому предшествовали проблемы со здоровьем, из-за которых его вывозили в тюремную больницу. Может, просто не выдержал стресса, а может, поводом стало что-то более серьезное», - сообщила она.

Как отметила правозащитницы, на ее памяти это первый случай нападения на сотрудника «Лефортово». Меркачева уточнила, что заключенного поместили в карцер, а видеоматериалы инцидента отправили в Следственны комитет.

В ноябре 2019 года сотрудники ФСБ задержали старшего лейтенанта Руслана Артыкова за сбор секретных военных данных о Вооруженных силах РФ по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. По решению суда его отправили в СИЗО «Лефортово».