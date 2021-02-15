Минсельхоз предложил упростить передачу «бесхозных земель» государству Фото: Иван ПРОХОРОВ

В законодательстве России в скором времени может появиться новый термин - «бесхозная земля». Проект закона о них уже подготовили специалисты Минсельхоза, сообщает издание «Известия» в понедельник, 15 февраля.

Министерство предложило считать бесхозными участки земли, собственники которых неизвестны или же отказались от этих территорий, а также землю, которая не зарегистрирована в Едином государственном реестре прав недвижимости. Специалисты ведомства предложили упростить передачу таких «бесхозных» земель: государство по законопроекту получит их без решения суда или в упрощенном порядке судопроизводства.

- Порядок определения земель невостребованными, которые существует в настоящее время, значительно затягивает процедуру их приобретения в муниципальную собственность и вовлечения в оборот, а иногда и вовсе делает ее невозможной, ведь процесс признания осуществляется муниципальными органами в суде при отсутствии ответчика, местонахождение которого неизвестно, - объяснили представители Минсельхоза.

В соответствии с текстом пояснительной записки, на 1 января 2019 года площадь таких «бесхозных» земель в России составляла 15,3 миллиона га – в среднем это 6,8 процента от общей площади территорий сельскохозяйственного назначения.