Обвиняемый в госизмене Сафронов рассказал о работе с "вербовщиком" из Чехии Фото: ТАСС

Бывший журналист изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости", а также обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов рассказал о знакомстве со своим предполагаемым вербовщиком - чешским журналистом Мартином Ларишем. Сафронов уточнил в интервью "Коммерсанту", что помогал Ларишу развивать бизнес.

- Он попросил о помощи в раскрутке бизнес-идеи, и я согласился, поскольку от основной работы это меня никак не отвлекало, - приводит "Ъ" слова Сафоронова.

Отмечается также, что бизнес-идеей Лариша было создание информационного агентства, для которого Сафронов писал бы один-два материала в месяц.

Иван Сафронов сообщил, что Мартин Лариш отправлял ему список тем, среди которых журналист выбирал, на какую тему смог бы написать материал.

- Если я мог что-то написать, то писал, если нет - то нет. Это было просто, никакой обязаловки, - добавил Сафронов, - Следователи факт моего знакомства с Мартином считают вербовкой, его письма - разведывательными заданиями.