2020-07-08T18:36:04+03:00
Политика

Какие секреты мог выдать иностранной разведке Иван Сафронов

И почему журналиста пока рано называть «предателем»
Виктор БАРАНЕЦвоенный обозреватель «Комсомольской Правды», член Общественного совета при Министерстве обороны РФ
Поделиться:
Судя по первым обнародованным «источниками» деталям уголовного дела Сафронова, спецслужбы начали следить за журналистом еще в 2012 годуСудя по первым обнародованным «источниками» деталям уголовного дела Сафронова, спецслужбы начали следить за журналистом еще в 2012 годуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пока обвинение не предъявит в суде неопровержимые факты того, что Иван Сафронов «сливал» секретную военную информацию сотруднику зарубежной разведки, все разговоры о невиновности или виновности журналиста – пустая трата времени. Не более чем «социалистическое соревнование предположений».

Звучит и вот такое: «Да какими там секретами мог обладать простой корреспондент?». Ну вообще-то Сафронов - корреспондент не простой: среди журналисткой братии, пишущей на военные темы, он был часто заметен в высшей степени профессиональным владением вопроса и такой способностью докопаться до скрытых и сенсационных его деталей, которая была не по силам многим его гораздо более именитым коллегам. Хотя эти детали порой и подавались «на грани фола», - выходящими за рамки требований о сохранении гостайны.

И эту осведомленность Ивана в военных вопросах можно было объяснить. Он 10 лет занимался военной темой, входил в так называемый пул журналистов, которые нередко бывали на военно-промышленных предприятиях и в войсках. Мне не единожды приходилось видеть Ивана на «военных» пресс-конференциях и брифингах в правительстве, в Госдуме, в Минобороны, в «Рособоронэкспорте», на международных выставках вооружений.

Судя по содержанию материалов Сафронова, у него было много информаторов и «осведомителей» (или как часто пишут и говорят, – «источников») в военных и военно-технических кругах. Некоторые из них доверяли и авторитету, и профессионализму, и благоразумию Ивана, и, наверное, верили в то, что он не разгласит информацию «не для печати». А, может быть, за дружеской рюмкой коньячка и взболтнули лишнего.

Для коллег Сафронова его первой «красной карточкой» стала статья 2019 года о тайно готовящемся крупном контракте России с Египтом. Речь шла о партии военных самолетов, что вызвало «озверение» в Белом доме. И многомиллиардная сделка к радости недругов Москвы была сорвана.

Но, судя по первым обнародованным «источниками» деталям уголовного дела Сафронова, спецслужбы начали следить за журналистом еще в 2012 году. А первый слив информации Сафроновым на Запад контрразведка зафиксировала в 2017-м…

Конкретнее? Пока есть лишь отрывочные и неофициальные сведения: целенаправленный сбор по заданию западных кураторов секретной информации о военно-технической политике России на Ближнем Востоке (переговоры, место, сроки, контракты, поставки вооружений, объемы и их типы), о российских военных планах противодействия НАТО в Европе, о ходе перевооружения Российской армии.

Обвинения крайне серьезные. Но не было ли это всего лишь журналистским трепом Сафронова в компании коллег? Среди которых мог оказаться и натовский агент, о чем Иван не догадывался?

Что бы доказать вину Сафронова надо в первую очередь знать - платила ли ему западная разведка за информацию. Если такой факт зафиксирован - вопросов не остается. Но пока нам его упорно не предъявляют.

Не хочется думать, что на Лубянке сидят легкомысленные люди, доводы которых под напором адвокатов лопнут, как мыльные пузыри. Тем более, что сами же адвокаты уже признались: обвинительная база за длительное время собрана очень серьезная – прослушка телефонных переговоров Ивана с сотрудником чешской разведки и его переписка с «кураторами» в интернете, показания свидетелей…

Судебный процесс только начинается. И орать на площадях в защиту «незаконно обвиняемого» - глупо. Как глупо и призывать «осудить предателя на полную катушку». Нам всем еще предстоит взвесить аргументы обвинения и защиты. Отбросив в сторону, разумеется, все политические пристрастия. Они сбивают прицел объективности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ВОЗ: В Африке от коронавируса умерло больше людей, чем во время вспышки Эболы
ГИБДД: В перспективе максимальная допустимая скорость на дорогах увеличится до 150 км/ч
Помпео призвал наказать Россию и Китай за вето в Совбезе ООН
В Подмосковье с 25 июля откроются кафе и рестораны
Болсонару принимает «лекарство Трампа» от коронавируса, хотя гидроксихлорохин признали неэффективным
В Москве повторно задержали издателя "Медиазоны" Петра Верзилова
В Нидерландах полиция обнаружила самодельную тюрьму с камерой пыток
В Росздравнадзоре не нашли связи между пожарами в больницах и неполадками в аппаратах ИВЛ
Минздрав одобрил третий препарат от Covid-19 - "Коронавир"
Умер археолог, установивший точное место Куликовской битвы
Мишустин оценил влияние коронавируса на ситуацию с бедностью
Матвиенко объяснила, почему Медведев не сможет получить статус сенатора автоматически
В Москве театры откроются 1 августа
Ученые заявили, что воздействие коронавируса на легкие хуже рака
Чемпион мира по сноуборду Алекс Пуллин умер во время подводной охоты
Джуд Лоу может сыграть злодея в ремейке "Питера Пэна"
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к совместной с Россией работе над вакциной от коронавируса
В Минобороны показали стрельбу кораблей по береговым целям в Баренцевом море
Пережил две страшных пандемии: 107-летний мужчина победил коронавирус
Доктор Мясников развеял мифы о здоровом образе жизни
В России 1 сентября не будет школьных линеек
Матвиенко заявила о готовности России обсуждать с другими странами открытие границ
Туроператоры рассказали, когда возобновятся международные рейсы
"Олимпийский" бум строительства: в Краснодарском крае откроют 80 новых соцобъектов
Защита обжаловала арест Ивана Сафронова
Итальянские ученые нашли в Альпах розовый снег и дали объяснения
Адвокат Ивана Сафронова рассказал, когда ему предъявят обвинение
Тройняшки, родившиеся в Ленинградской области, получили подарки от региона
Собянин надеется, что московские ученики пойдут в школы 1 сентября