Ночь на 16 февраля 2021 года в Москве станет самой холодной за всю зиму

В ночь на вторник температура в Москве опустится до минус 26, по области — до минус 27 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В течение наступившей недели температура в Москве может опуститься до минус 26 градусов, а ночь на вторник, 16 февраля, станет самой холодной за всю зиму, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

- Неделя будет в основном без существенных осадков, единственное, что 17-го числа к нам нырнет с Кольского полуострова циклон, который отметится небольшим снегом, - передаёт слова синоптика агентство РИА Новости.