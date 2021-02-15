Ученые объяснили пользу ношения масок зимой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские ученые обнаружили еще одну пользу ношения защитных масок. По данным проведенного исследования, они создают высокий уровень влажности вдыхаемого воздуха, что помогает иммунной системе бороться с вирусом еще на входе.

Результаты исследования опубликованы в журнале Biophysical Journal.

"В свое время было показано, что высокий уровень влажности снижает тяжесть гриппа. Скорее всего аналогичный механизм действует и в отношении COVID-19", - сказал авторов исследования Эдриана Бакса (Adrian Bax),

По мнению авторов, высокий уровень влажности ограничивает распространение вируса в легкие, способствуя мукоцилиарному клиренсу (MЦК) — защитному механизму, удаляющему слизь и потенциально вредные частицы из легких.

Ученые отметили, что особенно полезна маска в зимний период, когда из-за недостаточной влажности воздуха при низких температурах ухудшается реакция на интерферон, что является возможной причиной респираторных заболеваний.

Напомним, в период пандемии коронавируса ношение маски является обязательным средством защиты.