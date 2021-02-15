Путин поручил проверить эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать эффективность российских вакцин от COVID-19 против новых штаммов коронавирусной инфекции. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник, 15 февраля на сайте Кремля.

Как отмечается в сообщении, согласно поручению российского лидера, правительству необходимо «обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности отечественных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции в отношении новых штаммов вируса». Кроме того, отмечается, что при необходимости нужно провести дополнительные исследования вакцин и внесения изменений в их регистрационные досье.

Глава государства ждет соответствующего доклад до 15 марта текущего года, после чего – по докладу один раз в полгода.

Напомним, ранее врач-инфекционист заявил, что британский штамм коронавирусной инфекции все равно получит распространение в России. Кроме того, по его словам, подъема заболеваемости коронавирусом в стране следует ждать в середине весны, когда у людей ослабевает иммунитет.