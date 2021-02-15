Путин поручил провести эксперимент по использованию электронных документов

Владимир Путин
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент России Владимир Путин поручил при участии Федеральной службы безопасности провести эксперимент по использованию электронных дубликатов документов. Согласно указ российского лидера, данную проверку должны провести до 1 декабря. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник, 15 февраля на сайте Кремля.
«Обеспечить при участии ФСБ России проведение эксперимента по использованию (в том числе с применением мобильных приложений) электронных дубликатов документов, выдаваемых государственными органами», - говорится в соответствующем поручении российского лидера.
Как указано в поручении, должны быть определены перечни документов и случаев, при которых возможно использование данных электронных копий в рамках этого эксперимента. Также необходимо принять меры безопасности, среди которых меры по защите граждан от неправомерного использования электронных дубликатов документов.