Путин поручил провести эксперимент по использованию электронных документов

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил при участии Федеральной службы безопасности провести эксперимент по использованию электронных дубликатов документов. Согласно указ российского лидера, данную проверку должны провести до 1 декабря. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник, 15 февраля на сайте Кремля.

«Обеспечить при участии ФСБ России проведение эксперимента по использованию (в том числе с применением мобильных приложений) электронных дубликатов документов, выдаваемых государственными органами», - говорится в соответствующем поручении российского лидера.

Как указано в поручении, должны быть определены перечни документов и случаев, при которых возможно использование данных электронных копий в рамках этого эксперимента. Также необходимо принять меры безопасности, среди которых меры по защите граждан от неправомерного использования электронных дубликатов документов.