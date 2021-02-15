Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Путин поручил провести эксперимент по использованию электронных документов

Проверку должны провести до 1 декабря
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил при участии Федеральной службы безопасности провести эксперимент по использованию электронных дубликатов документов. Согласно указ российского лидера, данную проверку должны провести до 1 декабря. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник, 15 февраля на сайте Кремля.

«Обеспечить при участии ФСБ России проведение эксперимента по использованию (в том числе с применением мобильных приложений) электронных дубликатов документов, выдаваемых государственными органами», - говорится в соответствующем поручении российского лидера.

Как указано в поручении, должны быть определены перечни документов и случаев, при которых возможно использование данных электронных копий в рамках этого эксперимента. Также необходимо принять меры безопасности, среди которых меры по защите граждан от неправомерного использования электронных дубликатов документов.