Женщина впервые возглавила Всемирную торговую организацию

Фото: TWitter WTO

ВТО (Всемирную торговую организацию) впервые возглавила женщина. Ей стала экономист из Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала.

- Члены ВТО только что согласились назначить доктора Нгози Оконджо-Ивеалу следующим генеральным директором ВТО. Решение было принято консенсусом сегодня на внеочередном заседании генсовета. Оконджо-Ивеала станет первой женщиной и первой африканкой, возглавившей ВТО, - сообщает пресс-служба организации.

К своим обязанностям она приступит 1 марта и пробудет на этой должности до 31 августа 2025 года.

Оконджо-Ивеала родилась в 1954 году в городе Огваши-Уку в Нигерии. В разное время она занимала посты министра финансов и иностранных дел страны. Кроме того, довольно долго работала управляющим директором Всемирного банка. Сейчас Оконджо-Ивеала является председателем правления Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).

Напомним, нынешний глава ВТО Роберто Азеведо решил покинуть этот пост на год раньше, то есть 31 августа этого года. Он отмечал, что его решение никак не связано с состоянием здоровья или желанием перейти на новую работу. На такой шаг Азеведо решился после обсуждения этого вопроса со своей семьей.