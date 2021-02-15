Верховный суд внес в Госдуму проект об уголовном проступке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд внес в Госдуму законопроект о введении в законодательство РФ понятия "уголовный проступок".

"Уголовным проступком признается: совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы", - говорится в документе.

Отмечено, что к категории уголовных проступков не будут относиться факты умышленного причинения легкого вреда здоровью и преступления против военной службы.

При этом уголовный проступок, как самостоятельный вид правонарушения, рассматриваться представителями правоохранительных органов и суда не будет, передает РИА Новости.

Авторы проекта пояснили, что сам уголовный проступок, хоть и является общественно опасным, но несет в себе не столь большой вред, как и лицо его совершившее.

Также Верховный суд отмечает, что если гражданин будет уклоняться от назначенной ему судом иной меры наказания за такой проступок, она может быть заменена ему на уголовное.

В проекте предложено освобождать несовершеннолетних граждан страны, совершивших уголовный проступок от уголовной ответственности. При этом, если несовершеннолетний систематично совершал уголовный проступок и воспитательные меры воздействия приписанные после первого предупреждения не помогли, то его дело будет пересмотрено и он будет привлечен уже к уголовной ответственности в полной мере.

Понятие уголовный проступок было внесено в уголовный кодекс в 2016 году.