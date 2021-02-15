Путин поручил проверить, как регионы потратили выделенные на дороги деньги

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать освоение регионами средств, выделенных на дороги. Выполнить указ российского лидера должны до 15 марта текущего года. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник, 15 февраля на сайте Кремля.

«Провести анализ освоения субъектами Российской Федерации в 2020 году средств федерального бюджета, выделенных на финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства», - говорится в документе, где отмечено, что необходимо, «в том числе определить причины низкого уровня освоения данных средств отдельными субъектами».

Кроме того, согласно указу главы государства, кабмин должен определить направления расходования властями регионов средств, предоставляемых в рамках межбюджетного трансферта для реконструкции мостов и ремонта дорог.