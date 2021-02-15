Альтернатива антибиотикам обнаружена в Арктике Фото: Мария ЛЕНЦ

В российской Арктике нашли альтернативу антибиотикам. Оказалось, что вирусы-бактериофаги можно выделить из экосистемы региона. Об этом рассказал заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Артемий Гончаров.

Ученый сообщил, что на сегодняшний день появляется все больше исследований, которые уделяют внимание применению бактериофагов для борьбы с инфекционными заболеваниями, в особенности вызванными бактериями со множественной устойчивостью к антибиотикам.

«Наверное, самым многообещающим источником бактериофагов, по нашим наблюдениям, являются экосистемы, связанные с полярными областями нашей планеты. Арктика и Антарктика могут быть основными поставщиками высоковирулентных бактериофагов», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Как сообщает Гончаров, по итогам арктических экспедиций выяснилось, что большое количество бактериофагов можно найти в местах обитания птиц, в том числе пингвинов и возле пресноводных озер. По его словам, новые предварительные исследования говорят о том, что бактериофаги можно выделить из образцов палеонтологического материала, которые хранятся в вечной мерзлоте.

В дальнейшем ИЭМ планирует изучить, насколько эффективно можно использовать бактериофаги в лечении инфекций, в том числе с экстремальной устойчивостью к антибиотикам.