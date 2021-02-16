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Общество

Россиян предупредили о негативных последствиях частых онлайн-заявок на займы

Развитие онлайн-кредитования в пандемию выявило серьезную проблему
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В период пандемии коронавируса россияне излишне увлеклись заполнением электронных заявок, в том числе и на получение заемных средств. Банки же, "заспамив" граждан предложением заполнить форму и получить ответ за пять минут, не сообщают о возможных последствиях для кредитной истории. Однако позже граждане получают отказы от финансовых организаций.

Теперь в ОНФ выступили с предложением к Центробанку нормативно закрепить обязательство банков уведомлять потенциальных заемщиков о негативных последствиях многочисленных заявок для кредитной истории. Об этом пишут "Известия".