Россиян предупредили о негативных последствиях частых онлайн-заявок на займы

В период пандемии коронавируса россияне излишне увлеклись заполнением электронных заявок, в том числе и на получение заемных средств. Банки же, "заспамив" граждан предложением заполнить форму и получить ответ за пять минут, не сообщают о возможных последствиях для кредитной истории. Однако позже граждане получают отказы от финансовых организаций.

Теперь в ОНФ выступили с предложением к Центробанку нормативно закрепить обязательство банков уведомлять потенциальных заемщиков о негативных последствиях многочисленных заявок для кредитной истории. Об этом пишут "Известия".