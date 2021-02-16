В десяти странах выявили новый вариант коронавируса с "тревожным набором мутаций"

В Британии ученые выявили еще один штамм коронавирусной инфекции, который получил название B1525. Он выявлен в ряд других стран, сообщает издание Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета.

Данный вариант с помощью секвенирования генома образцов вируса обнаружен уже в десяти странах, включая Британию.

В Великобритании выявлено не менее 32 случаев заражения данным вариантом вируса, в Дании - 35, в Нигерии - 12. В США и Франции - семь и пять соответственно, менее пяти случаев зафиксированы в Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.