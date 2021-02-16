МВД прописало обязательные требования к безопасности авто при прохождении техосмотра Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МВД РФ прописало несколько десятков требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра (ТО). Об этом говорится в новой редакции федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", с которым ознакомился ТАСС.

Так, теперь водители не смогут пройти ТО, если в их авто подтекла тормозная жидкость или имеется нарушение герметичности трубопроводов.